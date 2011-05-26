В ЕС увидели, что в Украине становится меньше свобод и демократии

В Европейском Союзе отмечают ухудшение ситуации в Украине с соблюдением демократических стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе о продвижении стран Европейской политики соседства в 2010 году.

«В Украине наблюдается ухудшение ситуации с основополагающими свободами – например, со свободой медиа и собраний, а также с демократическими стандартами», - говорится в докладе.

В ЕС также отмечают, что продвижение в реализации политической и конституционной реформ является медленным и спорадическим.

Кроме того, в Евросоюзе отмечают, что на фоне более стабильной политической ситуации и принятых мер относительно стабилизации в экономике украинская власть могла бы при наличии надлежащей мотивации и воли продвигать реформы, которые имеют особое значение для ЕС. Речь идет, в частности, о конституционной реформе, судебной реформе, реформе избирательного права и государственного управления. В Евросоюзе считают, что эти реформы должны были бы основываться на нескольких важных мерах, уже принятых в 2010 году, – на законе о реформе газового сектора, который открыл двери для вступления Украины в Энергетическое содружество, или на законе о доступе к публичной информации.

В ЕС также отмечают, что в начале 2010 года в Украине состоялись президентские выборы, которые отвечали демократическим стандартам. Однако проведение местных выборов в октябре 2010 года раскритиковало большинство независимых международных и местных экспертов.

Кроме того, в ЕС считают, что ситуация в Украине с правами человека, основополагающими свободами и верховенством права ухудшилась.

«Что касается свободы медиа, то на протяжении отчетного периода в Украине увеличилось количество случаев насилия над журналистами и их запугивания. В расследовании этих дел не было достигнуто значительных результатов», - отмечается в докладе.

В то же время в ЕС отмечают, что принятый в январе 2011 года закон о доступе к публичной информации стал значительным шагом вперед по обеспечению прозрачности власти.

Также в докладе напоминается, что в торговле между Евросоюзом и Украиной возобновилось рост, однако ее объемы не достигли уровня 2008 года.

«По сравнению с 2009 годом, экспорт из ЕС в Украину увеличился на 24,5%, а экспорт из Украины в ЕС на 43,4%», - отмечается в докладе.

В Евросоюзе также отмечают, что переговоры о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС продвигаются в удовлетворительном темпе.