День Киева резко подорожал - почти на 1,5 миллиона

На празднование Дня Киева и Дня столицы в бюджете на 2011 год предусмотрены расходы в сумме 3,359 млн. грн.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, большая часть средств будет направлена на праздничные мероприятия, для чего Главному управлению культуры КГГА перечислено 2,651 млн. грн. Еще 400 тыс. грн. предусмотрено для Управления по делам национальностей и религий, 203 тыс. грн. – Главному управлению по делам семьи, молодежи и спорта и 104,7 тыс. грн. - Главному управлению по вопросам внутренней политики и связей с общественностью.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО заявлял, что на мероприятия по случаю Дня Киева с 25 по 29 маяиз бюджета города в этом году будет выделено около 2 млн. грн.

“Часть мероприятий проводится на спонсорские деньги, часть – благотворительные, часть – это массовые мероприятия в районах, на которые не нужны средства. В целом, когда мы говорим о мегаполисе, то без средств такого действа, как мы спланировали, не сделаешь, в том числе, когда мы говорим о привлечении иностранных партнеров или иностранных участников. Поэтому общая сумма относительно большая – это до 2 млн. грн.”, - сказал Л.НОВОХАТЬКО.

В то же время он добавил, что общую сумму, которая пойдет на празднование Дня Киева, тяжело подсчитать, поскольку многие мероприятия будут проводиться за средства меценатов и спонсоров.