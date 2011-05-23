День Киева потянет на 2 миллиона из бюджета

По случаю Дня Киева с 25 по 29 мая в городе состоится более полутора сотен мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО во время презентации Программы общегородских мероприятий, посвященных Дню столицы и Дню Киева.

По его словам, на мероприятия из бюджета города в этом году будет выделено около 2 млн. грн.

“Часть мероприятий проводится на спонсорские деньги, часть – благотворительные, часть – это массовые мероприятия в районах, на которые не нужны средства. В целом, когда мы говорим о мегаполисе, то без средств такого действа, как мы спланировали, не сделаешь, в том числе, когда мы говорим о привлечении иностранных партнеров или иностранных участников. Поэтому общая сумма относительно большая – это до 2 млн. грн.”, - сказал Л.НОВОХАТЬКО.

В то же время он добавил, что общую сумму, которая пойдет на празднование Дня Киева, тяжело подсчитать, поскольку многие мероприятия будут проводиться за средства меценатов и спонсоров.

Программа празднования Дня Столицы начнется с церемонии вручения премии «Киев». Она состоится 25 мая в 12.00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации. Каждый из лауреатов премии «Киев» в области литературы, киноискусства, музыкальной композиции, журналистики и театрального, изобразительного и народного декоративного искусства получит диплом и денежную премию в размере 25 тыс. грн. Впервые в рамках церемонии вручения премии состоится творческая акция «Художники Киева – родному городу». В ходе акции будет представлена экспозиция, объединяющая живописные и графические произведения, в которых столица отображена и в ретроспективе, и в современном контексте. Будут экспонироваться работы 40 художников.

По словам заместителя председателя КГГА, организация и проведение Дня Киева в этом году должны стать своеобразной генеральной репетицией культурно-развлекательных мероприятий для гостей и участников финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Он отметил, что в этом году праздник устраивается по трем основным доминантам: единое праздничное пространство, то есть праздничные мероприятия будут проводиться во всех районах; учет вкусов людей всех возрастных групп; мероприятия, которые будут проводиться впервые.

В частности, впервые на улице Крещатик установят 100-метровый подиум, на котором состоится демонстрация коллекций одежды лучших украинских дизайнеров, в том числе молодых, жюри будет возглавлять Лилия ПУСТОВИТ.

Кроме того, впервые в национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится фестиваль-ярмарка “Книжный арсенал”, в котором примут участие около 200 издательств и другие участники рынка. На ярмарку приедет 25 международных гостей.

Как сообщил Л.НОВОХАТЬКО, оригинальной площадкой празднования Дня Киева на протяжении двух дней - 28 и 29 мая - станет галерея искусств «Лавра», где будет проходить Фестиваль городской культуры І Love Kiev («Я люблю Киев»).

27 мая в 15.00 на Пейзажной аллее презентуют первые арт-объекты, установленные в рамках проекта Kiev Fashion Park. По информации соорганизаторов проекта, его концепция заключается в благоустройстве и осовременивании зеленых зон города путем установки скульптур, инсталляций известных украинских художников, созданных по эскизам отечественных фешн-дизайнеров за счет меценатских средств.

Для любителей музыкального искусства в рамках международного фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера», который будет длиться два праздничных дня на эстраде Городского сада Центрального парка культуры и отдыха, кроме традиционных вечеров классической музыки, впервые состоится парад духовых оркестров.

Кроме того, в Национальной опере Украины 28 мая пройдет концерт «На Украину вернусь» с участием звезд оперного искусства. По данным КГГА, в концерте примут участие Виктория ЛУКЬЯНЕЦ, которая приедет из Вены, Андрей ШКУРГАН (из Польши), Олег КУЛЬКО (ведущий солист Большого театра России, народный артист РФ, окончивший Киевскую консерваторию), Владимир КУЗЬМЕНКО (из Штутгарта) и Валерий МУРГА (из Цюриха). Кроме того, на концерте выступит выдающийся украинский скрипач-виртуоз Дмитрий ТКАЧЕНКО, который прилетит из Лондона, и пианистка, лауреат более десяти самых престижных международных конкурсов Мария КИМ из Ганновера.

“Этот концерт станет украшением Дня Киева”, - подчеркнул Л.НОВОХАТЬКО.

Также в рамках Дня Киева предусмотрены многочисленные мероприятия на Певческом поле Печерского ландшафтного парка 27-28 мая.

Программой празднования также запланировано проведение культурно-творческих акций на Майдане Незалежности, которые стали популярными среди киевлян и гостей столицы, а особенно среди молодежи. В этом году 28 мая, в субботу, на главной сцене праздника компания «Таврийские Игры» презентует большую концертную программу с участием звезд украинской эстрады и популярных молодежных групп. Кульминацией праздника в воскресенье вечером должно стать Шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром и большой концертной программой с участием национальных творческих коллективов, звезд украинской эстрады и популярных молодежных групп. В пиротехническом шоу примут участие команды из Нидерландов, Германии, России, Беларуси и Украины. Они будут показывать свое мастерство с барж на Днепре.

Также 28 мая возле Пассажа на Крещатике, на «Площади Звезд», заложат «звезды» певицы Таисии ПОВАЛИЙ и композитора Игоря КРУТОГО.

Кроме того, с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, как всегда, в День Киева запланированы многочисленные спортивные мероприятия: турниры, соревнования по разным видам спорта, среди которых парад велосипедистов, парусная регата и международный легкоатлетический благотворительный «Пробег под каштанами», который стал своеобразной спортивной визиткой праздника.