Генконсульство России в Симферополе напугал пакет с плюшевой игрушкой

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в Симферополе вызвали милицию и МЧС из-за обнаруженного на газоне пакета с плюшевой игрушкой.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью крымского Управления МВД, сегодня около 8.30 в дежурную часть ГУ МВД Украины в Крыму обратились сотрудники Генконсульства РФ и сообщили о том, что на газоне у здания консульства находится полиэтиленовый пакет розового цвета с прикрепленной к нему детской плюшевой игрушкой. Пакет показался сотрудникам консульства подозрительным.

Чуть позже аналогичная информация поступила в дежурную часть от сотрудников ГУ МЧС Украины в АРК.

Для проверки полученной информации на место выехали специалисты МЧС и специалисты-взрывотехники.

В ходе проверки взрывоопасных предметов в пакете выявлено не было.