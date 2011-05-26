У Могилева просят женщин не носить вечером ювелирные украшения

С наступлением лета в Киеве возросло количество ограблений, предметами которых становятся женские ювелирные украшения, в первую очередь золотые цепочки.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

«С наступлением теплых дней в Киеве значительно сократилось количество карманных краж, зато ощутимо увеличилось количество ограблений женщин, в частности их ювелирных украшений», - сказал он, отметив, что только за последние сутки было зарегистрировано в разных районах столицы 10 ограблений, в 4 из них жертвами стали именно женщины, у которых злоумышленники срывали с шеи золотые украшения.

В одном из таких случаев, отметил В.ПОЛИЩУК, грабитель был задержан.

Учитывая складывающуюся тенденцию столичная милиция настойчиво просит женщин по возможности меньше демонстрировать свои ювелирные украшения, особенно в вечернее время.

Также милиция просит женщин, которые возвращаются домой поздно вечером, договариваться со своими близкими, чтобы те их встречали.