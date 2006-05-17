«Укрзализныця» не будет возить школьников бесплатно во время каникул

В этом году «Укрзализныця» вынуждена отказаться от традиционной акции по бесплатной перевозке школьников во время каникул. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, по словам генерального директора «Укрзализныци» Василия ГЛАДКИХ, «в утвержденном Кабмином финансовом плане «Укрзализныци» на 2006 год эти расходы не предусмотрены».

В то же время, «Укрзализныця» будет продолжать бесплатно перевозить детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей; детей погибших военнослужащих, работников правоохранительных органов и шахтеров; детей-инвалидов всех категорий и детей-чернобыльцев.

Как отмечается в сообщении, детям от 6 до 14 лет будет предоставляться 25% скидка на ж/д билеты, несмотря на то, что Государственным бюджетом Украины на 2006 год Министерству по делам семьи и молодежи не выделены средства на погашение потерь железных дорог за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет.

В сообщении подчеркивается, что ведомство продолжает предоставлять 25-ти процентную скидку на проезд железнодорожным транспортом детям от 6 до 14 лет, а также все другие установленные на государственном уровне льготы для граждан.

По данным ведомства, на протяжении 2005 года «Укрзализныця» перевезла в целом свыше 3,5 млн. детей в возрасте от 6 до 14 лет, сумма недополученных доходных поступлений за эти перевозки составила почти 17 млн. грн. За первый квартал 2006 года «Укрзализныця» перевезла 439 тыс. детей на сумму 2,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2006 г. Согласно ему, доходы ведомства составляют 22,7 млрд. грн., затраты - 21,4 млрд. грн., финансовый результат до налогообложения - 1,9 млрд. грн. В доходах от перевозок учтено повышение на 50% тарифов на пассажирские перевозки, которое предусмотрено с 1 июня т.г.

При этом во время согласования финплана с Минфином были сокращены затраты на социальные мероприятия, которые запланированы в сумме 219,3 млн. грн., что на 98,2 млн. грн. меньше 2005 г.