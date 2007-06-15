Сколько наберут партии на досрочных выборах (соцопрос)

34% граждан Украины готовы поддержать Партию регионов на досрочных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой “Украинский барометр”.

В то же время за Блок Юлии Тимошенко готовы проголосовать 20,3% опрошенных, за партию "Народный Союз Наша Украина" - 11%.

4,8% украинцев поддерживают блок “Народная самооборона”, 3,9% опрошенных готовы проголосовать за Коммунистическую партию Украины.

Все остальные партии и блоки не преодолевают трехпроцентный барьер, в частности, Прогрессивная социалистическая партия Украины набирает 2,7% голосов избирателей, Социалистическая партия Украины – 2%. Народную партию и блок “Рух - Украинская правица” готовы поддержать 1,7% и 1% избирателей соответственно.

Против всех проголосовали бы 4,4% респондентов, не определились – 11,7%.

Опрос проводился социологической службой “Украинский барометр” с 19 по 28 мая, было опрошено 2009 респондентов во всех регионах Украины, погрешность выборки составляет 2,5%.