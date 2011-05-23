Луценко оставили за решеткой

Печерский районный суд Киева назначил для рассмотрения по существу уголовное дело об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, оставив ему меру пресечения в виде удержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение почти после часового перерыва объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Первое судебное заседание по делу по существу должно состояться 27 мая в 11.00.

Таким образом, Печерский райсуд Киева признал, что это дело подсудно ему.

В то же время, суд отклонил заявленный Ю.ЛУЦЕНКО ряд ходатайств: об изменении меры пресечения, о закрытии дела, о рассмотрении дела судом присяжных, о рассмотрении дела в открытом режиме, а также об отводе судьи С.ВОВКА.

В решении суд не указал, на сколько Ю.ЛУЦЕНКУ продлен срок пребывания под стражей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», суд принял решение, что дело будет рассматриваться во всех частях, касающихся документов, которые имеют признаки государственной тайны, в закрытом режиме.

Объявление решения суда происходило в отсутствие адвокатов и большинства журналистов.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Сегодня Печерский суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО.