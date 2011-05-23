Евро на межбанке падает
11:01, 23 мая 2011Общество
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9915/7,9960 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2814/0,2817, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2200/11,2280. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4030/1,4032 (пятница – 1,4310/12).
В пятницу, 20 мая, Нацбанк на рынок не выходил.
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