Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9915/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2814/0,2817, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2200/11,2280. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4030/1,4032 (пятница – 1,4310/12).

В пятницу, 20 мая, Нацбанк на рынок не выходил.