В Житомире отметили День Европы
01:35, 23 мая 2011Общество
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"Такие фестивали сближают"
В Житомире отметили День Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю состоялись торжества в Житомирском лицее №25 с участием представителей власти, общественности, учителей и учеников лицея.
Ко Дню Европы лицеисты провели фестиваль «В танцевальном веночке народов Европы», в рамках которого состоялся концерт.
Как сообщил на торжествах в лицее заместитель городского председателя Житомира Александр БОРКОВСКИЙ, «на сегодняшний день в Житомире проживает более 100 национальностей». «И потому такие фестивали сближают, роднят разные народы», - добавил он.
По окончании торжественных мероприятий в лицее прошла также выставка и дегустация блюд разных народов.
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