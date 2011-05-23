В Житомире отметили День Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю состоялись торжества в Житомирском лицее №25 с участием представителей власти, общественности, учителей и учеников лицея.

Ко Дню Европы лицеисты провели фестиваль «В танцевальном веночке народов Европы», в рамках которого состоялся концерт.

Как сообщил на торжествах в лицее заместитель городского председателя Житомира Александр БОРКОВСКИЙ, «на сегодняшний день в Житомире проживает более 100 национальностей». «И потому такие фестивали сближают, роднят разные народы», - добавил он.

По окончании торжественных мероприятий в лицее прошла также выставка и дегустация блюд разных народов.