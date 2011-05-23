В Тернополе стихи Шевченко будут читать до утра

В Тернополе по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко возле его памятника состоится поэтически-музыкальная всенощная. Как рассказал корреспонденту УНИАН начальник городского управления культуры Александр СМЫК, в ночных чтениях примут участие поэты и писатели из Луцка, Киева, Львова и Тернопольщины, кроме этого к мероприятию приобщатся и творческие коллективы.

«Это будет этакая начитка духовности. Мероприятие будет длиться целую ночь – не будем расходиться до тех пор, пока будут желающие почитать стихотворения Шевченко или свою поэзию», – рассказал А.СМЫК.

По его словам, также во время мероприятия возле памятника поэту будет развернута фотовыставка работ Руслана ТЕЛИБСКОГО, который объехал все города Украины, где есть памятники Т.Шевченко и сфотографировал их.

«Этим мероприятием мы хотим больше внимания привлечь к 150-летию со времени перезахоронения Шевченко, к поэзии. Кроме этого, символично, что все это будет происходить в ночь перед Праздником Героев», – отметил А.СМЫК.