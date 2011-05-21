К годовщине Колиивщины пройдут Холодноярские казацкие игры

В Черкасской области, завтра, 21 мая, пройдут 10-е Холодноярские игры по случаю 243-й годовщины Национально-освободительного восстания «Колиивщина» под руководством гетмана Украины Максима Зализняка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе исторического клуба «Холодный Яр», уже стало традицией ежегодно отмечать годовщину героических событий и чествовать память козаков-гайдамаков.

Игры начнутся с торжественных мероприятий возле памятника Максиму Зализняку в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области.

В программе нынешних юбилейных празднований – торжественный митинг, общественная и церковная панихида, праздничный концерт, казацкие игры, спортивные соревнования школьников, казацкие развлечения и показательные выступления, перетягивание каната, спортивные соревнования по шахматам и теннису.

Справка УНИАН. В конце мая 1768 г. в Холодном Яре началась Колиивщина под руководством Максима Зализняка – уроженца села Медведевка.