Одесский облсовет просит у Азарова батальон внутренних войск

Одесский областной совет просит Кабинет министров разместить в районном центре Болград батальон внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняли депутаты Одесского облсовета сегодня на сессии.

Депутатское большинство, основу которого составляет фракция Партии регионов, поддержало инициативу председателя облсовета Николая ПУНДИКА, который мотивировал создание дополнительного контингента внутренних войск с дислокацией в Болграде «ухудшением криминогенной обстановки на Одесщине, а также существующим геополитическим противостоянием на юге области».

Вместе с тем, сессия отклонила инициативу депутата Константина ГРИНЧЕНКО от партии «Родына» (в группу входят три депутата) о принятии от имени членов Одесского облсовета «Обращения к Администрации Президента по поводу львовских событий 9-го мая».

«В связи с тем, что проект Обращения подготовлен на русском языке, кроме того, имеет политическую составляющую и не рассматривался на согласительном совете, предлагаю не поддерживать проект обращения К.ГРИНЧЕНКО», – заявил первый заместитель председатель облсовета, «регионал» Николай ТЫНДЮК.

Инициативу «Родыны» поддержали 14 депутатов, против проголосовали 62.

В райцентре Болград, где ранее дислоцировалась 1-я аэромобильная дивизия, сейчас ведутся восстановительные работы на территории бывшей 45-й бригады, на базе которой к 2015 году планируется развернуть отдельную механизированную бригаду, основу которой будут составлять военнослужащие контрактной службы из числа местных жителей.