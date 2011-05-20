Создание центрального депозитария зависло в воздухе

Сегодня в Украине полным ходом идет сложный процесс создания центрального депозитария. Так, на состоявшемся 27 апреля собрании акционеров Национального депозитария Украины принято решения, которые на первый взгляд должны привести к созданию такого депозитария. Протокол собрания акционеров «НДУ», согласно законодательству, должен быть подписан в течение 10 дней, т.е. до 7 мая. Однако, до сих пор официальной информации о судьбе протокола нет.

Плюс к этому, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект депутата-регионала Прасолова — и также на "депозитарную" тему. Все сводится к тому, что в ближайшее время в Украине таки будет создан единый Центральный депозитарий. Впрочем, при ближайшем рассмотрении, все выглядит несколько по-другому...

Подробнее о перипетиях вокруг центрального депозитария читайте в материале “Процесс создания центрального депозитария - индикатор принадлежности Украины к цивилизованному миру”