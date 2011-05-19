Заявление: вокруг киевского зоопарка развернута масштабная афера

В Киевском зоопарке заявляют, что против него развернута кампания с целью закрытия зверинца и застройки его территории.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении коллектива Киевского зоологического парка.

«В последнее время в зоопарк поступают письма из стран Запада, в которых отдельные граждане и общественные организации требуют закрыть Киевский зоопарк. По нашему мнению, это следствие длительной медиа-кампании на тему «Зоопарк – кладбище для животных», в ходе которой на протяжении марта-апреля 2011 года распространялась дезинформация о гибели 500, а затем 611 животных в Киевском зоопарке”, - отметили авторы письма.

По их убеждению, «речь идет о грязных технологиях, которые используются определенными лицами, ставящими цель закрыть зоопарк для последующего использования его территории под застройку”.

“Очевидно, лоббисты уничтожения зоопарка выискивают все новые и новые средства для унижения чести и достоинства работников зоопарка. В администрацию зоопарка недавно обратился редактор известного интернет-издания с сообщением, что в редакцию поступила очередная статья заказного характера против ветеринарного отдела Киевского зоопарка”, - отмечается в заявлении.

Поэтому коллектив Киевского зоопарка обращается к журналистам и редакторам с просьбой не идти на сговор со злоумышленниками, не забывать о кодексе журналистской этики и элементарной человеческой порядочности.

“Подчеркиваем, что именно из-за корыстных интересов отдельных общественных деятелей и редакторов сейчас фабрикуется кампания с целью закрыть Киевский зоопарк”, - говорится в заявлении.

Также в Киевском зоопарке подчеркивают, что его закрытие входит в противоречие с действующим законодательством Украины. Кроме того, по словам авторов заявления, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ категорически отрицает возможность закрытия, переноса и застройки Киевского зоопарка.