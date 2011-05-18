«Тариф» одного суда: вернуть права – $600, не сесть - $25 тысяч

Генеральная прокуратура Украины 13 мая 2011 года возбудила уголовное дело относительно председателя Глуховского горрайонного суда Г. по фактам получения взятки по предварительному сговору группой лиц, злоупотребления властью и служебным положением и незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда, что квалифицируется ч.2 ст.368, ч.1 ст.364 и ч.1 ст.376-1 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе расследования дела установлено, что указанное должностное лицо, по предварительному сговору со своим сыном, получило взятки от трех лиц за вынесение решений, не связанных с лишением их права управления транспортными средствами. Реализуя свои противоправные действия, действуя из корыстных побуждений, Г. оставляла указанные материалы у себя на рассмотрении. За денежное вознаграждение глава суда выносила постановления, в соответствии с которыми на правонарушителей накладывалось административное взыскание в виде 50 часов общественных работ без лишения права управления транспортными средствами. От одного она получила 600 дол. США, от второго – 2500 грн, от третьего – 600 дол. США.

Кроме того, в январе текущего года в Глуховский горрайонный суд поступило для рассмотрения уголовное дело по обвинению двух лиц по ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда по предварительному сговору группой лиц). При вынесении по делу решения в части назначения обвиняемым наказания, не связанного с лишением свободы, и возвращения товара, конфискованного при попытке его незаконного перемещения через государственную границу Украины, глава суда решила повторно получить от обвиняемых 25 тыс. дол. США взятки. Осуществляя психологическое давление на руководителя аппарата Глуховского горрайонного суда, Г. приказала ей внести заведомо неправдивые данные в автоматизированную систему документооборота суда – компьютерную программу «документооборот общих судов» таким образом, чтобы указанное дело распределилось на нее, что и было сделано.

В дальнейшем сын председателя суда О. получил от заинтересованных в позитивном решении вопроса лиц часть обусловленных средств в размере 100 тыс. грн. В тот же день судья вынесла и огласила приговор, согласно с которым подсудимым по ч.2 ст.201 Криминального кодекса Украины назначенно наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением их от отбывания наказания с испытанием сроком 2 года.

Ведение досудебного следствия поручено следственному отделу прокуратуры Сумской области.