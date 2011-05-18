Всемирный банк предвидит конец гегемонии доллара

По прогнозам Всемирного банка, к 2025 году сложится новая мультивалютная система: американский доллар утратит господство, евро и юань сравняются с ним по статусу, сообщает Financial Times. Движущей силой будет растущая мощь и влияние развивающихся рынков, поясняет журналист Джеймс Полайти.

"Через 14 лет более половины глобального роста будет приходиться на Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Южную Корею, говорится в статье. Согласно докладу Всемирного банка, опубликованному во вторник, с 2011 до 2025 года развивающиеся экономики будут иметь ежегодный прирост в 4,7%, а развитые - только 2,3%.

Эти перемены повлекут за собой широчайшие последствия. Так, сильно увеличится приток инвестиций в страны, которые являются двигателями глобального роста, станет значительно больше трансграничных слияний и поглощений, а в мире корпораций не будет господства укоренившихся транснациональных компаний, говорит ведущий автор доклада Мансур Дайлами. Самым реальным соперником доллара назван евро, при условии, что эта валюта успешно преодолеет кризисы госдолга и проблемы морального риска, связанные с антикризисной помощью странам ЕС.

Инопресса