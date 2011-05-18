ВР взялась за вопрос о копиях лицензий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” (№8450) относительно порядка выдачи копии лицензии.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 351 народного депутата Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос выдачи копий лицензий физическим лицам-предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность в нескольких местах.

В законопроекте отмечается, что “отделенное место осуществления физическим лицом-предпринимателем хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию, - территория, помещения, отвечающие требованиям лицензионных условий, находятся вне пределов места проживания такого лица и принадлежат ему по праву собственности или пользования”.

Кроме того, предусматривается, что в случае наличия у заявителя - юридического лица филиалов, других отделенных подразделений, по месту которых будет осуществляться заявленная деятельность, а у заявителя - физического лица-предпринимателя отделенных мест осуществления заявленной деятельности в заявлении отмечается их местонахождение.

В законопроекте также предусмотрено, что засвидетельствованная органом лицензирования копия лицензии выдается лицензиату - юридическому лицу на каждый филиал, другое отделенное подразделение, а лицензиату - физическому лицу-предпринимателю на каждое отделенное место, где соответствующий лицензиат будет осуществлять указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности, и подтверждает право лицензиата на такую деятельность.

В случае создания лицензиатом нового филиала, другого отделенного подраздела, нового отделенного места, где будет им осуществляться отмеченный в лицензии вид хозяйственной деятельности, такой лицензиат должен подать в орган лицензирования заявление установленного образца о выдаче копии лицензии, а также документы в соответствии со статьей 10 этого закона.

В случае прекращения осуществления указанного в лицензии вида хозяйственной деятельности по месту осуществления такой деятельности, на которое была выдана копия лицензии, лицензиат обязан на протяжении десяти рабочих дней с даты прекращения сообщить об этом орган лицензирования в письменной форме. Орган лицензирования должен внести соответствующие изменения в лицензионный реестр не позже следующего рабочего дня с даты поступления такого сообщения”.

После этого решения вечернее заседание Верховной Рады было закрыто. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН напомнил, что завтра в парламенте День оппозиции.