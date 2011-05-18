До конца монополии доллара осталось максимум 15 лет

Доллар США к 2025 году утратит монополию в глобальной финансовой системе, которая к тому времени станет мультивалютной. Такой прогноз приводится в докладе Всемирного банка "Горизонты глобального развития 2011 - Мультиполярный мир: Глобальная экономика".

По наиболее правдоподобному сценарию, к этому времени в мире сложится мультивалютная система, в центре которой будут находиться доллар США, евро и юань, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на авторов доклада.

При этом большая часть развивающихся стран, особенно наиболее бедные, продолжат использовать в своих внешнеторговых операциях зарубежные валюты, а их национальные валюты будут подвержены курсовым колебаниям в соответствии с обстановкой на международном валютном рынке, подчеркивают эксперты банка.

Специалисты кредитной организации также отмечают, что к 2025 году шесть ведущих экономик мира из числа развивающихся: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия и Южная Корея, - будут обеспечивать более половины роста глобального ВВП. По мере смещения мировых экономических полюсов внешнеэкономические финансовые потоки этой шестерки будут способствовать росту бедных экономик, говорится в докладе.

Несмотря на все возрастающее влияние развивающихся стран в мировой экономике, эксперты банка указывают на необходимость проведения в этих государствах структурных реформ для поддержания темпов увеличения ВВП и уровня внутреннего спроса.

По прогнозу банка, рост всех развивающихся экономик мира с 2011 по 2025 год составит в среднем около 4,7% в год, тогда как рост ВВП развитых стран составит 2,3% в год; ведущие позиции среди последней группы будут занимать Япония, Великобритания и США.