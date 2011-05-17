Погода на завтра

Завтра, 18 мая, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только днем в центральных, областях Прикарпатья и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, на южном побережье Крыма 16-21°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°, в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°.

Сегодня, 17 мая, температура воды в Черном море 11-16°, в Азовском море 16-21°; в Днепре возле Киева 16°.