Азаров уволил гендиректора Укринформа

Кабинет министров Украины освободил Виктора Чамару от должности генерального директора Украинского национального информационного агентства “Укринформ”.

Распоряжение за подписью Николая Азарова размещено на правительственном портале. Как сказано в документе, чиновник уволен в связи с его несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию в соответствии со статьей 21 Закона Украины “Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине”.