Азаров уволил гендиректора Укринформа
10:37, 17 мая 2011Общество
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Распоряжение - на правительственном портале
|Виктор Чамара
Распоряжение за подписью Николая Азарова размещено на правительственном портале. Как сказано в документе, чиновник уволен в связи с его несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию в соответствии со статьей 21 Закона Украины “Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине”.
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