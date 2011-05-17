Азаров уволил гендиректора Укринформа

10:37, 17 мая 2011
Общество
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Распоряжение - на правительственном портале

Виктор Чамара
Кабинет министров Украины освободил Виктора Чамару от должности генерального директора Украинского национального информационного агентства “Укринформ”.

Распоряжение за подписью Николая Азарова размещено на правительственном портале.  Как сказано в документе, чиновник уволен в связи с его несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию в соответствии со статьей 21 Закона Украины “Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине”.

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