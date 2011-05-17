У Европейского центробанка новый президент

Министры финансов стран Евросоюза назвали имя нового президента Европейского центробанка: им стал Марио Драги, который до этого возглавлял банк Италии. Он сменит на посту Жан-Клода Трише.

Соответствующее заявление на совещании в Брюсселе сделал глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Ожидается, что Драги приступит к новым обязанностям с октября - после формального утверждения главами государств и правительств Евросоюза.

63-летний Марио Драги стал считаться наиболее вероятным претендентом на пост главы Европейского центробанка после того, как на прошлой неделе его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, замечает Би-би-си.

Эксперты отмечают, что руководить Европейским центробанком будет представитель страны с одной из самых проблемных экономик Евросоюза, и ему будет весьма непросто отстоять свои полномочия.