Председатель райсуда получил пять лет за взятки

В Черниговской области председатель одного из районных судов за взяточничество осужден на пять лет, судебный распорядитель – на три года заключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Деснянский районный суд г. Киева вынес приговор по уголовному делу по обвинению бывшего председателя одного из районных судов Черниговской области по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество) и судебного распорядителя того же суда по ч. 5 ст. 27 и ч.2 ст. 368 (пособничество в получении взятки).

Как было установлено следствием, председатель суда, при пособничестве распорядителя, получил 11 тыс. грн. взятки за вынесение лояльного приговора по уголовному делу.

Согласно приговору, председатель суда осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества, судебный распорядитель – на три года лишения свободы с испытательным сроком два года.