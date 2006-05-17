ДТП в Киеве: столкнулись 10 автомобилей

Автомобильное движение от станции метро "Дорогожичи" в направлении Севастопольской площади в Киеве полностью заблокировано.

Больше тысячи автомобилей стоят в пробке по улице Выборгской, Лебедева-Кумача, Чоколовского бульвара. Причиной тому стала крупная авария в районе пригородного вокзала "Караваевы дачи".

В результате столкновения в ДТП оказались около 10 автомобилей, в том числе грузовой автомобиль, передает "ЛИГА".

Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте, однако затрудняются ответить, когда дорога будет разблокирована.

Газета по-киевски