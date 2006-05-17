ДТП в Киеве: столкнулись 10 автомобилей
10:25, 17 мая 2006Общество
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В пробке находится более тысячи машин
Автомобильное движение от станции метро "Дорогожичи" в направлении Севастопольской площади в Киеве полностью заблокировано.
Больше тысячи автомобилей стоят в пробке по улице Выборгской, Лебедева-Кумача, Чоколовского бульвара. Причиной тому стала крупная авария в районе пригородного вокзала "Караваевы дачи".
В результате столкновения в ДТП оказались около 10 автомобилей, в том числе грузовой автомобиль, передает "ЛИГА".
Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте, однако затрудняются ответить, когда дорога будет разблокирована.
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