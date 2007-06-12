Союзник Луценко отказался быть глашатаем Ющенко

Председатель партии “Вперед, Украина!” Виктор МУСИЯКА не будет принимать участие в выборах, если предвыборный политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко» объединятся в блок с “Нашей Украиной” и «Украинской правицей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МУСИЯКА сказал на пресс-конференции сегодня.

Он подчеркнул, что когда создавался блок “Народная самооборона” он был готов работать на самостоятельный проект. В то же время, лидер партии “Вперед, Украина!” напомнил, что Ю.ЛУЦЕНКО всегда выражался за более широкое объединение демократических сил.

“Я не вижу возможности (для себя) находиться в этом политическом контексте, потому что я уже проходил это в 2001-2002 годах – те же лица, те же идеи. Более того, эти политические силы (“Наша Украина” и Украинская правица – УНИАН) четко ориентированы на Виктора ЮЩЕНКО и, скажем, быть глашатаем идей Президента я не вижу возможности”, - отметил В.МУСИЯКА.

Он подчеркнул, что его партия продолжит работу в этом проекте, а он будет определяться на предмет выхода из этой политической силы.

В.МУСИЯКА пожелал успехов Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что, возможно, объединение помаранчевих сил является требованием времени.

Лидер “Вперед, Украина!” не видит проблемы в том, что его политическая сила пойдет на выборы, а он нет: “здесь нет проблем, потому что нормальная ситуация, когда политическая сила вступит в этот контекст, я же сам делаю вывод для себя, и говорю об этом откровенно и об этом знает Юрий Виталиевич (ЛУЦЕНКО), если партия в этот контекст идет, я в этом участия не принимаю. Это для меня абсолютно решенный вопрос”. При этом он добавил, что это является нормальным явлением, “это политика” – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время межпартийного съезда партии «Вперед, Украина!» и партии “Христианско-демократический союз” был создан предвыборный политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко», в который вошли партия «Вперед, Украина!», ХДС и представители Гражданского движения «Народная самооборона».

В начале съезда, в котором приняли участие 240 делегатов, лидеры вышеуказанных политических сил Виктор МУСИЯКА («Вперед, Украина!»), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) и Юрий ЛУЦЕНКО («Народная самооборона») скрепили подписями акт о создании блока.

7 июня, лидеры „Нашей Украины”, „Народной самообороны” и „Украинской правицы” достигли принципиального согласия об образовании общего избирательного блока, совместном участии в выборах и входе в общую фракцию в новой Верховной Раде.

Предыдущее название помаранчевого мегаблока – “Союз демократических сил”.

Сегодня стало известно, что избирательный список будущего блока "Народная самооборона – Наша Украина" возглавит Ю.ЛУЦЕНКО.