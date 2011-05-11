Суд оштрафовал владельца нелегальной букмекерской конторы

Херсонский окружной административный суд оштрафовал владельца букмекерской конторы на сумму более 5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, частный предприниматель, житель областного центра организовал незаконную деятельность букмекерской конторы. При этом никаких разрешительных документов и соответствующих торговых патентов на право осуществления данного вида предпринимательской деятельности он не имел. Клиенты просматривали трансляции мировых спортивных событий, делали ставки для получения выигрыша. Именно во время очередной игры налоговики выявили подпольную букмекерскую контору.

За нарушение Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» к частному предпринимателю была применена финансовая санкция в сумме 5,04 млн. грн. (8 тыс. минимальных заработных плат).

Также ГНА обратилась в административный суд с иском не только взыскать средства, но и конфисковать игральное оборудование, использованное во время совершения правонарушения.

Во время рассмотрения дела был подтвержден факт осуществления игорного бизнеса в виде приема ставок на спортивные мероприятия.

Суд пришел к выводу, что все решения, принятые налоговиками, правомерные и вынесенные в границах и способом, предусмотренным действующим законодательством.