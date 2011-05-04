Экс-директор Киевского зоопарка на гнездах и т.п. наварила 375 тысяч?

Бывший генеральный директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА обвиняется в растрате бюджетных средств на сумму 375 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В пресс-службе подтвердили, что ведомством возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Киевского зоопарка общегосударственного значения по факту злоупотребления служебным положением и растраты средств: ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что бывший директор Киевского зоопарка заключила договор с одним из общественных объединений столицы на выполнение работ по созданию схемы экологической тропы на территории Киевского зоопарка, изготовление искусственных гнезд для животных, разработку типичных макетов этикетажа и др. на сумму 167 тыс. грн. Однако работы по данному договору остались невыполненными.

Кроме того, с другим субъектом ведения хозяйства был заключен договор на сумму 208 тыс. грн. на выполнение работ по постоянному информированию жителей города о внедрении системы селекторного (раздельного) сбора твердых бытовых отходов, создании для этого web-сайта. Однако, как выяснилось в ходе доследственной проверки, работы выполнены были лишь частично.

Таким образом, бывший генеральный директор Киевского зоологического парка преднамеренно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений, растратила бюджетные средства на общую сумму 375 тыс. грн.

Для организации досудебного следствия уголовное дело направлено в прокуратуру Шевченковского района г. Киева.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 мая, гражданская кампания «Форум спасения Киева» заявила, что против С.БЕРЗИНОЙ, которая в настоящее время занимает должность директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных» Киевской горгосадминистрации, возбуждено уголовное дело.

Как заявили в «Форуме спасения Киева» дело возбуждено по результатам проверки обращение 14 представителей общественных организаций, журналистов и известных людей к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ.