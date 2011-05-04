Заемщик оставил банку в залог как бы 33 вагона семечек

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц филиала одного из банков в Ахтырке, которые обманули банк на 500 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора области Дмитрий АНДРЕЕВ, установлено, что в соответствии с кредитным договором одно из частных предприятий получило в филиале банка кредит в размере 500 тыс. грн. В обеспечение его выполнения заемщик предоставил в закладную 2 тыс. тонн семян подсолнечника стоимостью 2,5 млн. грн. При подготовке документов служебные лица банка подписали от имени банка и кредитный договор, и договор закладной, и акты проверки наличия залогового имущества, хотя в действительности проверку не проводили.

В результате незаконных действий служебных лиц банка причинены убытки в виде непогашенных кредитов на сумму 500 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.