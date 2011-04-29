Работницам больницы поставили диагноз "сибирская язва"

Консилиум врачей и специалистов поставил окончательный диагноз "сибирская язва" двум работницам пищеблока городской больницы Армавира (Краснодарский край, РФ). Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в Департаменте здравоохранения края.

В ведомстве добавили, что заболевшие госпитализированы, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку.

Ранее сообщалось, что две женщины во время работы в пищеблоке больницы выполняли разделку говяжьих туш. У них поднялась температура, проявились язвы. Женщины были госпитализированы, им поставили предварительный диагноз "сибирская язва".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 Уголовного кодекса РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).