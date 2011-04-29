Сгорел музей на месте массовых расстрелов под Киевом

На Быковнянских могилах горит музей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевского городского совета Александра БРИГИНЦА.

В сообщении отмечается, что “сгорело все полностью и остались только четыре опорных угловых столба”.

Также пресс-служба отмечает, что «в марте 1937 участок леса возле поселка Быковня на северо-восточной окраине города был выделен Киевским горсоветом для “спецзоны” НКВД». “Установлено, что в районе поселка Быковня закапывали приговоренных к расстрелу во внесудебном порядке, приговор в отношении которых исполнен в городе Киеве” - сообщает А.БРИГИНЕЦ. Он отмечает, что “это свыше 100 тысяч невинно расстрелянных человек, которые были арестованы советской спецслужбой НКВД”.

„Жертвы стали жертвами снова. Кто-то пытается испытывать наше терпение”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.