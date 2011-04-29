На почте в Сумах в посылках обнаружили мины

В Сумах 28 апреля в дежурную часть Ковпаковского райотдела милиции позвонила оператор МЧС и сообщила, что в помещении центрального отделения «Укрпочта» в фасовочном цеху обнаружено две посылки, в которых находятся предметы, похожие на мины.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общкественностью Управления МВД Украины в Сумской области, на вызов по указанному адресу немедленно выехали правоохранители, которые, окружив территорию, эвакуировали из здания людей.

Сотрудники милиции обнаружили в двух отдельных пакетах два металлических корпуса от минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, поврежденные ржавчиной. Адресовалась эта посылка 42-летнему жителю Сум от незнакомца.

Находку направили в отдел взрывотехнических и пожежнотехничних исследований.

По данному факту проводится проверка.