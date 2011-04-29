У председателя Херсонского облсовета украли 30-килограммовую гирю

Неизвестные ограбили дом родителей председателя Херсонского областного совета, профессора Херсонского государственного аграрного университета Виктора ПЕЛЫХА в селе Чулаковка Голопристанского района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в облуправлении МВД, преступление приоизошло 25 апреля.

По информации собеседника агентства, среди украденного наибольшую ценность, по словам пострадавших, представляет 30-килограммовая гиря, которой В.ПЕЛЫХ тренировался в юности.

В результате розыскных мероприятий в тот же день двое злоумышленников были задержаны, украденное изъято.

Источник в областном совете подтвердил информацию об ограблении.

В свою очередь начальник Голопристанского РОВД Владимир МОГИЛЕВСКИЙ подтвердил факт кражи и оперативного раскрытия преступления. Воры задержаны, все украденное возвращено владельцам, включая гирю. Общая сумма ущерба, заявленная пострадавшими, – 700 грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

По словам В.МОГИЛЕВСКОГО, задержанные ранее неоднократно судимы за кражи имущества.