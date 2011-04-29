Могилев признал, что в МВД пытают задержанных

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ признал факты применения пыток сотрудниками МВД в отношении задержанных граждан. По словам министра, сотрудники ведомства пытались таким образом повысить процент раскрываемости преступлений.

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ- Украина».

По информации издания, во вчерашнем совещании, посвященном вопросу соблюдения прав человека в учреждениях МВД, приняли участие более 800 руководителей структурных подразделений ведомства. Провел его министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ, который после мероприятия заявил журналистам, что министерство должно "поменять приоритеты работы", чтобы избежать применения пыток в отношении задержанных.

Напомним, глава Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ ранее сообщал, что в Украине растет количество случаев применения насилия в милиции. По его словам, только в 2011 году в учреждениях МВД погибли 15 человек. "Если посмотреть на численность таких случаев в прошлые годы, то, по данным МВД, в 2009 году погибли 23 человека, в 2010-м – 51", – заявил Е.ЗАХАРОВ.

А.МОГИЛЕВ признал, что сотрудники МВД применяют пытки к задержанным, чтобы повысить процент раскрываемости преступлений. "Когда ставится вопрос о том, что самое главное – раскрываемость, то никого не интересует – каким путем. Это и приводило к тому, что сотрудники милиции были нацелены на совершение пыток, – пояснил А.МОГИЛЕВ.– К примеру, милиция Украины обеспечивала раскрываемость преступлений на уровне 60-70%. А в Польше раскрываемость составляет около 40%. Но при этом доверие к польской полиции у населения во много раз выше, чем к украинской милиции".

На совещании министр поставил задачу руководителям структурных подразделений МВД сделать приоритетом в работе милиции "не раскрываемость, а соблюдение прав и свобод как потерпевшего, так и обвиняемого". "В этой ситуации исчезает мотивация пыток. Мы должны обеспечить раскрытие преступлений законным путем", – сказал А.МОГИЛЕВ, пообещав, что любой факт нарушения прав и свобод человека будет подвергаться "жесточайшей проверке", а к виновным будут применяться "самые жесткие меры".