В мае будут готовы изменения в налоговые законы

В мае будут представлены изменения к налоговому законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции во Львове сообщил вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы системно работаем над налоговым законодательством. Есть соглашение с компанией «Эрнст энд Янг», и уже в мае будут представлены изменения к налоговому законодательству. Полгода мы имеем новый Налоговый кодекс, есть определенные позиции, которые нужно отрегулировать. У нас еще осталось много налогов – 23, больше сотни обязательных платежей, разной отчетности, у нас еще очень много решений, которые мы оставили для ГНА, а не прописали их в Налоговом кодексе», – отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что упрощенная система налогообложения должна остаться.

«Если мы хотим поддержать реальный бизнес, упрощенная система не должна быть оружием, которое работает против бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.