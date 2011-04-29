Экc-министр: украинцы заслуживают достойной смерти

Экс-министр здравоохранения Украины, а ныне председатель правления Украинской лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи Василий КНЯЗЕВИЧ призывает власть к активному созданию хосписов в областных центрах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“Украинцы заслуживают нормального цивилизованного подхода государства в создании благоприятных условий для проведения последних минут жизни каждого гражданина. Это задача, которую необходимо решать путем строительства хосписов”, - считает он.

По его подсчетам, в Украине ежегодно от неизлечимых болезней умирает около 700 тыс. человек. “Из числа умерших 500 тыс. чел. нуждаются в опеке хосписов, - системы медицинских учреждений, в которых больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают достойный уход. К этому благородному делу уже присоединились священники разных конфессий, психологи и врачи”, - рассказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что выступает с инициативой создания в каждом областном центре ячеек Украинской лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи.

По его мнению, ячейка Лиги будет поддерживать и по возможности возмещать средства на возведение хосписов.

“Согласно нормативам, для Хмельницкой области достаточно построить, как минимум, 5 элитных хосписов на 25 койко-мест”, - объяснил экс-министр.

В. КНЯЗЕВИЧ со своей стороны выразил готовность помочь со сбором средств.

“Я готов приезжать к Вам (в Хмельницкий - УНИАН), собирать средства, максимально помогать, чем можно, чтобы открыть хоспис”, - заверил он.

На сегодняшний день в Хмельницкой области нет ни одного хосписа.