Налоговая перенесла последний день подачи декларации

Последний день подачи в 2011 году годовой налоговой декларации физическими лицами – плательщиками налога на доход физических лиц – 4 мая 2011 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Согласно положениям Налогового кодекса Украины, эту декларацию граждане должны подать до 1 мая года, следующего за отчетным. Поскольку 30 апреля (последний день подачи декларации) приходится на выходной день, то, соответственно, последний день декларационной кампании перенесен на 4 мая, разъяснили в ГНСУ.