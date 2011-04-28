7 кг героина нашли в двойных стенках чемодана в Борисполе

. Сотрудники Государственной таможенной службы Украины совместно с СБУ пресекли ввоз в страну 7 килограммов героина, сообщает пресс-служба таможни. Операция проводилась в аэропорту "Борисполь".

"Пресечена попытка контрабанды около семи килограммов героина, которую пытался провезти гражданин Ливана, прилетев в Украину из Турции", - говорится в сообщении. Наркотики находились между стенками в двух дорожных чемоданах.

Операция, отмечается в сообщении, стала возможной в результате сотрудничества Департамента борьбы с контрабандой, анализа рисков и противодействия коррупции Гостаможслужбы, Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Киевской областной таможни и Службы безопасности Украины.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело.