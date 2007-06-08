Ющенко не жочет ”жить с такой милицией”

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стыдно за действия милиции на финале Кубка Украины по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

“Сейчас речь идет о наших ценностях. Мы хотим жить с милицией, которая бьет палками нас по голове? Независимо – то ли на стадионе, то ли в помещении Генеральной прокуратуры. Я не хочу жить с такой милицией. Мне стыдно за таки силовые действия”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также вспомнил, что во времена его пребывания в оппозиции такого не было. “Почему такой непрофессионализм? Почему такое неуважение к человеку? Хотим ли мы жить с коррупцией, которая властвует в Верховном Совете? Или с теми политическими процессами, которые были возле Конституционного Суда или возле ЦИК? Или в целом вокруг судебной системы?”, - поинтересовался он.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не пытается обвинять людей, которые представляют эту систему. “Это не проблема сегодняшнего дня, что мы имеем такую Генпрокуратуру, которая не может сказать своего слова, не может право защитить. Это проблема пятнадцати лет”, - считает он.

Глава государства уверен, что такие вызовы можно преодолеть только путем консолидации политических сил. “Другого выбора нет. Принцип – моя хата с краю – очень губительный для этих выборов”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во время футбольного матча “Динамо”-“Шахтер” произошло столкновение между “Беркутом” и фанатами “Динамо”. Как утверждают болельщики, драка и избиение милицией сотен людей (в частности женщин и детей) началось после того, как на трибунах были зажжены файеры. За противоправные действия и неповиновение работникам милиции было задержано 22 чел.

Позже по факту превышения служебных полномочий работниками спецподразделения "Беркут" во время матча "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) было возбуждено уголовное дело.

7 июня начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что служебное расследование МВД по поводу инцидента во время футбольного матча выявило, что в целом действия сотрудников милиции отвечали закону, однако в отдельных случаях работники органов внутренних дел действовали неадекватно сложившейся ситуации.