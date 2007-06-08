Вооруженный налет на банк в Донецке: убит сотрудник
14:08, 08 июня 2007Общество
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Милиция не знает, ограбили банк, или нет
Сегодня днем в Донецке совершен вооруженный налет на филиал "Финрост банка", расположенный в Калининском районе города.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного облуправления внутренних дел, в результате налета убит сотрудник банка.
Информация о том, был ли банк ограблен, проверяется. На месте происшествия работает оперативная группа милиции.
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