Вооруженный налет на банк в Донецке: убит сотрудник

Сегодня днем в Донецке совершен вооруженный налет на филиал "Финрост банка", расположенный в Калининском районе города.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного облуправления внутренних дел, в результате налета убит сотрудник банка.

Информация о том, был ли банк ограблен, проверяется. На месте происшествия работает оперативная группа милиции.