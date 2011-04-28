"Лже-милиционера", который пытался ограбить обменник, задержали

В Шевченковском районе Киева задержан вооруженный грабитель пункта обмена валют.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным правоохранителей, вчера около 20.00 по ул. Ярославов вал в Шевченковском районе неизвестный в форменной одежде сотрудника милиции пытался совершить вооруженное ограбление пункта обмена валюты.

Во время нападения он дважды выстрелил в кассира пункта обмена валюты. Женщине удалось избежать ранения, убежать и позвать на помощь. Двое участковых инспекторов милиции Шевченковского рай управления, которые проходили мимо, задержали неизвестного с оружием в руках.

В то же время кто-то из свидетелей происшествия позвонил по телефону “103” и сообщил, что по этому адресу человек получил огнестрельное ранение. Врачи кареты скорой медицинской помощи, которые прибыли по вызову, констатировали у задержанного нападавшего внезапное обострение эпилептической болезни и госпитализировали его. В настоящее время задержанный находится под охраной милиции в больнице. Угрозы его жизни нет.

У задержанного изъят травматический пистолет иностранного производства, заряженный патронами, электрошокер, поддельное удостоверение сотрудника милиции, элементы форменной одежды старого образца. Во время осмотра места происшествия изъяты стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, которые прямо указывают на причастность задержанного к этому происшествию.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о разбое. Он проверяется на причастность к другим преступлениям.