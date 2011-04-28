Дело Пукача рассматривают за закрытыми дверями

Предварительное рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, проходит в Печерском райсуде Киева в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом судебного заседания адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО сообщила журналистам, что обвинительное заключение построено таким образом, что заключает в себе материалы, имеющие гриф «секретно».

Кроме того, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что и сами материалы дела выстроены таким образом, что большинство судебных заседаний будут проходить также в присутствии лиц, которые не являются участниками дела.

В то же время адвокат не исключает, что во время сегодняшнего рассмотрения судом может быть принято решение о возвращении дела на дополнительное расследование.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи служебным лицом, выполняя приказы и указания министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Георгия Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, чем препятствовал органам досудебного следствия в раскрытии данного убийства.