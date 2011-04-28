Украинские и белорусские ВВС отработают сегодня перехват самолета

Украина намерена присоединиться к совместным российско-белорусским военным учениям. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Ежель по итогам встречи с министром обороны Республики Беларусь Юрием Жадобиным, информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"На каком уровне будет происходить наше участие, определит президент Украины, которому мы доложим о формате этого мероприятия", - добавил министр.

Кроме того, в этом году Вооруженные силы Украины примут участие в совместной с Республикой Беларусь тренировке сил противовоздушной обороны, учениях сухопутных войск, в котором примет участие мобильная рота ВС Республики Беларусь. На белорусской территории состоятся совместные учения инженерных подразделений.

"28 апреля начинаются украинско-белорусские командно-штабные учения с привлечением дежурных сил противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины и Военно-воздушных сил ВС Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы МО.

По легенде учений, в воздухе будет отрабатываться перехват самолета-нарушителя, роль которого выполнит самолет ВВС Беларуси.

Вылет дежурных сил будет происходить из бригад тактической авиации, которые дислоцируются в Ивано-Франковске и Миргороде. Управление КШУ будет происходить с командного центра Воздушных Сил в Виннице. От Украины к обучению будут привлечены около 150 военнослужащих и семь самолетов, от Беларуси - до десяти самолетов.

Министры также обсудили перспективы создания совместного украинско-белорусского подразделения инженерных войск, которое будет использоваться, в частности, при ликвидации последствий катастроф природного и техногенного характера.