У 24 школьников выявлен стафилококк

Возбудителем заболевания 24-х школьников в городе Сумы стал стафилококк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по результатам бактериологических исследований сообщил главный государственный санитарный врач г. Сумы Александр ЧЕРНЯК.

«Групповое заболевание учащихся школы №6 острой кишечной инфекцией вызвал золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), а источником инфекции стали работники пищеблока», - сообщил А.ЧЕРНЯК.

По его информации, эпидемиологическим фактором инфицирования стали готовые блюда, которые употребляли 20 апреля заболевшие в школьной столовой - салата из капусты и колбасы вареной (докторской), а лабораторно подтверждено, что носителем этого возбудителя были два работника пищеблока и уборщица учебного заведения. Вследствие этого и произошло массовое заболевание детей.

«Это условно-патогенная инфекция, носителем которой является большое количество людей, которые даже не подозревают о ее наличии. При условии накопления значительного количества патогенной флоры и при определенных условиях происходит интоксикация организма, что ведет к заболеванию. Как произошло загрязнение пищи, мы еще сказать не можем, но сейчас мы фактически не сомневаемся, что это один и тот же вид стафилококка", - отметил А.ЧЕРНЯК.

По его мнению, к возникновению заболевания привело «стечение обстоятельств и человеческий фактор».

В свою очередь заместитель городского головы Сум Сергей ПАНЧЕНКО подчеркнул, что «из этой ситуации мы все должны сделать выводы». По его словам, в настоящее время работа пищеблока приостановлена, в школе проведена заключительная дезинфекция, введена текущая дезинфекция по режиму кишечных инфекций.

По словам мэра, проведено совещание с директорами сумских школ, на котором было сосредоточено внимание на особом контроле за осуществлением и организацией питания детей, а чрезвычайная противоэпидемическая комиссия поручила городской СЭС повторно проверить все пищеблоки учебных заведений города, перспективное меню, а ветеринарной службе - поставщиков продуктов питания. Также будет проведено внеплановое обучение работников пищеблоков.

Присутствовавший на брифинге главный врач коммунального учреждения «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» Александр ЕМЕЦ сообщил, что всего было госпитализировано 24 ребенка, а по состоянию на 26 апреля 9 больных уже выписаны и находятся дома под присмотром медиков.

Он подчеркнул, что все больные дети получали лечение и медикаменты за средства городского бюджета в соответствии с протоколом лечения этой болезни.

С.ПАНЧЕНКО заявил, что дисциплинарное наказание понесут как директор школы, так и заведующий производством и непосредственно работники, которые готовили еду.

Как сообщал УНИАН, в период с 20 по 23 апреля в Сумах были госпитализированы 24 ученика школы № 6 с симптомами острого пищевого отравления. По материалам областной санитарно-эпидемиологической станции директор Сумской ООШ №6 была оштрафована, а материалы областной СЭС о групповом заболевании учащихся с результатами лабораторных исследований направлены в прокуратуру.