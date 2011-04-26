Мэр Полтавы просит у Таллина хоть один подержанный троллейбус

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ обратился к мэрии Таллина с просьбой подарить городу один или несколько троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, в письме к руководству столицы Эстонии А.МАМАЙ отмечает, что всемирный экономический кризис серьезно подорвал украинскую экономику, в результате кризиса серьезно пострадала транспортная система Полтавы, вынужденная обслуживать большое количество льготников.

"Будем вам очень благодарны, если вы найдете возможность передать нашему городу один или несколько троллейбусов из вашего парка. Даже маленькая, но крайне необходимая помощь поможет городу пережить трудные времена", - говорится в письме.

А.МАМАЙ пообещал, что на подаренном транспорте будет эстонская национальная и таллиннская городская символика.