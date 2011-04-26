В Донецке горел отель, который строят к Евро-2012
За несколько сот метров от Донбасс Арены
Сегодня в Донецке бойцы МЧС ликвидировали пожар на строительстве второй очереди отеля «Виктория».
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, сегодня в 11.34 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре на строительстве здания второй очереди отеля «Виктория», расположенного в нескольких сотнях метров от стадиона «Донбасс Арена».
Строительство нового здания отеля ведется в рамках подготовки к проведению Евро-2012.
Пожарные расчеты установили, что в 21-этажном здании, внутри которого ведутся строительные работы, горит ветробарьер - материал, используемый для теплоизоляции и защиты стен здания. Возгорание в 12.37 было локализовано, а к 12.57 полностью ликвидировано.
По предварительным данным, пострадавших нет. Огнем уничтожено 250 кв. м внутренней обшивки здания. Повреждены также стекла и облицовка снаружи здания. Размер ущерба уточняется.