МВФ еще думает, когда посылать ревизоров в Украину

Дата очередного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину пока не согласована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Обычно, если уже согласованы между руководством страны и МВФ даты и сроки визита миссии, то вы всегда получите пресс-релиз из моего офиса. Так как его пока не было, то это означает, что даты еще не согласованы» - сказал М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины Сергей МАКАЦАРИЯ сообщил, что 10-20 мая ожидается визит миссии МВФ.

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.