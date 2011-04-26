Что нужно знать, чтобы продавать больше

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по построению системы продаж и их ведению: "5 секретов успешных продаж".

Как сообщил ведущий мастер-класса – директор по развитию проектов и соучредитель ООО «Укрспецконсалтинг» Николай АРТЮХ, семинар рассчитан не только на руководителей коммерческих и некоммерческих структур, но и на рядовых сотрудников, которые обеспечивают продвижение товаров и услуг на рынке.

Как показывает личный опыт автора, далеко не каждый может заниматься продажами. Обычно из десяти претендентов на роль продавцов только один после упорных тренингов и работы с опытным наставником может продолжать такую деятельность на требуемом уровне.

В ходе 2-х часового семинара участники смогут не только приобрести начальные навыки по построению системы продаж и их ведению, оценить соответствие организации продаж в их структурах общепринятым критериям, но и проверить собственные возможности, сыграв свою роль в смоделированных ситуациях.

Время проведения семинара – 26 апреля, вторник, 19.00-21.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь:

Справка УНИАН: Н.АРТЮХ - директор по развитию проектов и соучредитель ООО «Укрспецконсалтинг». На протяжении последних одиннадцати лет возглавлявший структурные подразделения, занимающиеся продажами, в «ВиЭйБи Банк», «Банк «Финансы и Кредит», «КБ «Актив-банк».