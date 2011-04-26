В Одесской области горел райотдел милиции

09:54, 26 апреля 2011
Общество
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7 потерпевших

В городе Овидиополь Одесской области вчера вечером в здании районного отдела милиции возник пожар, вследствие которого пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, пострадавшие, которые отравились продуктами горения, госпитализированы в районную больницу.

Подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Во время тушения пожара спасен 31 человек.

Причина пожара устанавливается.

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