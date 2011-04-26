В Одесской области горел райотдел милиции
09:54, 26 апреля 2011Общество
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7 потерпевших
В городе Овидиополь Одесской области вчера вечером в здании районного отдела милиции возник пожар, вследствие которого пострадали семь человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, пострадавшие, которые отравились продуктами горения, госпитализированы в районную больницу.
Подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Во время тушения пожара спасен 31 человек.
Причина пожара устанавливается.
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