Украинцев снова пугают очень жарким летом

Чем ближе к лету, тем больше опасений, что и в этом году природа снова будет испытывать украинцев на стойкость к жаре. На днях правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил Бродский на своей страничке в ЖЖ написал: «У кого нет кондиционеров — покупайте. По-моему, летом будет хана. И Червоненко, который возглавляет департамент авиации в МЧС (будет тушить пожары с самолетов и вертолетов), вас не спасет». Газете "Сегодня" же Бродский сообщил, что свое предположение он основывал на данных зарубежных исследовательских агентств — например, NASA.

В Укргидрометцентре тоже пророчат жаркое лето. «Практика последних 10-ти лет показывает, что лето будет горячим. Однако не таким адским, как прошлое. Лето-2010 было рекордно жарким, однако два года подряд рекорда не стоит ждать», — говорит начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида.

В свою очередь упомянутый Бродским Евгений Червоненко заверил нас, что МЧС уже готовится к горячему лету: «Мы готовим разведку пожаров с воздуха и будем расставлять самолеты и вертолеты по всей стране, чтобы, в случае чего, прийти на помощь».

Согласен с официальными прогнозистами и народный синоптик Валерий Некрасов из Днепропетровска. «Все три летних месяца солнце будет беспощадным. Могут возникнуть засуха, пожары, неурожай», — рассказал Некрасов. По его словам, осень будет «бархатной», а холода придут аж в ноябре. А вот его коллега из Луганска Леонид Горбань успокаивает: лето будет в меру теплое и дождливое: «По моим прогнозам, этим летом будут часто идти дожди. На западе Украины осадков ожидается даже больше обычного. В начале июня температура установится +19. В конце месяца градус поднимется до +29. Весь июль будет держаться в меру теплая погода (+23—24 °C). Хотя после 26 июля несколько дней придется потерпеть — +32. Но жару «собьет» дождь». В августе, по словам Горбаня, погода будет не пляжная — +22—23 °C. «А уже в сентябре будет классическая осенняя погода. Выше +12 температура не поднимется», — говорит народник.