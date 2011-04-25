В Киев пришла «Белорусская весна – 2011»

С 25 апреля по 13 мая в Киеве состоится пятый ежегодный фестиваль «Белорусская весна – 2011». События нынешнего фестиваля призваны привлечь внимание общественности к репрессиям, которые сейчас происходят в Беларуси, отмечают организаторы.

Выставка «Особый режим / Special Treatment», которая откроет фестиваль – это отзыв на последнюю волну террора, захеснувшую Беларусь в декабре 2010 г. после непризнанных международным сообществом президентских выборов. Ситуация, которая напоминает скорее лагерь для особо опасных преступников, чем «островок мира и спокойствия в бушующей Европе», переданная через тюремную графику Юрася Навицкага, антипыточные постеры Никиты Кадана, открытки политзаключенным российского карикатуриста Андрея Бильжо, видеоинсталляцию Вадзима Замировскага, участника «Белорусской весны» 2009 – 2010 годов.

В рамках фестиваля также состоятся презентация комикса Марины Напрушкиной «Убедительная победа», перформенс Сашка Ирванца «Чистосердешне зізнання», мастер-класс «Искусство в тюрьме» и открытая дискуссия об ответственности за свободу убеждений, а в завершение – бой подушками от культурного деятеля и бывшего политзаключенного Андрея Кима.

События фестиваля пройдут в Центре визуальной культуры НаУКМА (ул. Сковороды, 2, Староакадемичнеский корпус, 1-й этаж). Открытие – в понедельник, 25 апреля, в 17:00